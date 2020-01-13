На российском ТВ призвали к появлению современных Судоплатовых

13.01.2020, Москва, Владимир Гладков

России необходимо побольше героических людей, самозабвенно работающих на свою страну.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военный эксперт Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, многие в Иране возрадовались, что [в результате американского авиаудара] погиб человек, который реально толкал иранскую политику, потому что у них была выстроена прекрасная система – министр иностранных дел Зариф говорит красивые слова и так далее, а реальную политику проводил Касем Сулеймани.

Кстати, и нам надо подумать, чтобы и у нас такой человек был. Я вообще к таким людям отношусь с глубоким уважением, у меня есть несколько кумиров в истории, каждый из которых инициативно, не трусливо работал на свою страну. Это Лоуренс Аравийский, это наш Павел Судоплатов, о котором мы забыли, предали забвению, позор всем нам», – заявил Багдасаров.

Напомним, что Павел Судоплатов в конце 1930-х годов ликвидировал тогдашнего главаря ОУН Евгения Коновальца.