На российском ТВ спорят, нужно ли топить украинские корабли
После принятия Украиной законопроекта, который позволяет увеличить вдвое морскую территорию, на которой украинским кораблям разрешено открывать огонь, фактически Россия имеет право топить эти суда.
Об этом в эфире «Первого канала» горячо дискутировали ведущий Артём Шейнин и политолог Андраник Мигранян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы можем официально сказать, что юридическая цена этого законопроекта ничтожна, но теперь вступит в силу другой вопрос, кто сильнее. Ну, это же смешно, что украинские ВМС будут останавливать, будут стрелять», – заявил Мигранян.
«А если будут? А если дури хватит и на это? Ведь у кого-то хватило дури с «Нордом». Судно второй день на аукционе, капитана не освободили, и мы семь месяцев чуб наматываем», – отметил ведущий.
«Для таких дураков есть смирительная рубашка. Если вы на основе своего внутреннего законопроекта нападаете на наш корабль, то ваш корабль будет уничтожен», – заверил политолог.
«Отлично. И ровно в тот момент, когда будет уничтожен украинский корабль, напавший на нас, вся эта шатия-братья скажет, они опять на нас напали. Нас же что-то останавливает эти четыре с половиной года сами знаете, от чего. Есть же что-то, перед чем мы останавливаемся. А они этим пользуются», – парировал Шейнин.
«Наши западные партнёры должны понимать, что есть красная черта, через которую нельзя переступать. Каждая страна сама определяет её для себя. Если мы будем не в состоянии определить нашу красную черту, то и будут над нами издеваться», – ответил Мигранян.
«А где наша красная черта? На Донбассе они убивали, это была не красная черта, наложили все ограничения на русский язык – она ещё не красная, томос, и уже не пускают на Украину нашего священника – ещё не красная черта. Она есть, вопрос что она очень гутаперчивая», – признал ведущий.
«Одно дело красная черта, которую формулирует эксперт, другое дело – президент. Так как за экспертным суждением могут последовать действия государства, а могут не последовать, а за красной линией, определённой президентом, последуют обязательно», – объяснил политолог.
«Насколько я понимаю, на сегодняшний день красная линия, определённая президентом, когда он летом заявил, что мы не дадим устроить вам геноцид и если вы попытаетесь что-то такое устроить, территориальная целостность и суверенитет Украины будут под [угрозой]. Но вопрос в том, эти слова, обращённые к Украине, были услышаны старшими кукловодами или нет? Я думаю, что нет», – заявил Шейнин, в то время, как Мигранян выразил противоположное мнение.
Метки: Азовское море, мнение, ТВ, украинские корабли
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