Передача Украине американских ЗРК «Patriot», особенно в количестве одной батареи, не имеет никакого военного смысла.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот «Patriot» на хрен никому не нужен. Он слабее С-300. Это легенда о «Patriot». Помнишь, нам продавали легенду о «святой джавелине», легенда про «Хаймарс», про что-то ещё – ну, вы же витрина для продажи. Одна батарея – это до жопы. Та даже если бы дали больше, это С-300. С-400 лупит этот «Patriot» по всем статьям! У нас были эти С-300 и есть. Сколько стоит одна ракета к «Patriot»? Берёшь тапок и кидаешь, и смотришь – ну что? Это всё до задницы», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что имеет значение исключительно сам факт поставки Украине данного комплекса.

«Поставка «Patriot» – это болевая точка невозврата баланса СНВ и ПРО. И тогда русские пришли к китайским и говорят: «Слышите, китайские, вы тут балансируете, типа с нами, но…вы вообще на нашу сторону станете?» Китайские говорят: «Не могу, потому что чипами США нас давят, эмбарги и всё остальное». А тут выходит «Huawei» и говорит: «А вы знаете, а русские ещё гиперзвук отдадут».

Русские уже отдали гиперзвук, которого нет нигде, китайцам. И теперь китайские говорят: «О, в этой руке у меня гиперзвук, а в этой руке у меня будет патент на производство чипов, и в сраке я видел ваше доминирование в мире». Для Китая это было точкой бифуркации, и они встали на сторону русских», – объяснил политолог.