На сайте президента Украины размещена петиция с требованием защитить русский язык

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявление Владимира Зеленского по случаю дня соборности способствует не единству, а расколу страны, поскольку новая власть даже не скрывает продолжения дискриминации истории и культуры в Донбассе и на Юго-Востоке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава «Жилищного Союза Украины» Александр Скубченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский поздравил с днём соборности и пафосно призвал к единству. Просто напомню, что «злука» была между самопровозглашёнными УНР и ЗУНР. Юго-восток провозгласил тогда ДКР, на которую УНР пошла войной.

О каком единении говорит Зеленский, если в его версии истории нет места истории юго-востока и Донбасса, если спустя сто лет ничего не изменилось: наследники УНР пошли войной на наследников ДКР? Когда дойдёт уже, что УНР — это без юго-востока, без Донбасса. С такой риторикой Украина никогда единой не станет», – отметил он.

Также Александр Скубченко, возмутившись тем фактом, что новая украинская власть продолжает русофобскую политику своих предшественников, призвал украинцев подписать размещённую на сайте президента Украины петицию об отмене закона об образовании и обеспечении конституционных прав на свободное использование русского языка.

«Зеленский записал очередное видео — о дне соборности. В принципе, ничего интересного: трактовка событий в духе Порошенко и рассказы о том, какую единую Украину надо строить. Но, в то же время, продолжает политику культурной дискриминации, разделяя детей на сорта по родному языку.

Всего за два дня петиция с требованием обеспечить свободное использование, защиту и развитие русского языка на Украине набрала около 1000 голосов.

Давайте покажем Зеленскому, что пока он строит на словах единую Украину, мы – на деле едины. Напомним ему, что он нам обещал, и что он уже – 8 месяцев как президент, который ничего не делает. Подпиши, расскажи родственникам и друзьям», – призвал Скубченко.