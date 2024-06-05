На саммит Зеленского удалось заманить Таиланд. Но уровень представительства – невысокий

Сергей Чижов.  
05.06.2024 11:33
  (Мск) , Москва
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Азия, Дзен, Политика, Украина


На фоне постигшей Киев череды отказов от участия в приближающемся «форуме мира» в Швейцарии, из Индокитая пришла хорошая новость для Зеленского. Как сообщает издание Thai PBS, Таиланд будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии и отправит туда делегацию.

Правда, уровень представительства страны на этом мероприятии будет довольно низким. По данным источника газеты, на саммите Зеленского официальный Бангкок представит замминистра иностранных дел Расс Джаличандра. До назначения замминистра он был послом Таиланда в Казахстане.

На фоне постигшей Киев череды отказов от участия в приближающемся «форуме мира» в Швейцарии,...

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Сообщается также, что Бангкок выразил поддержку всем инициативам, направленным на скорейшее и мирное разрешение конфликта на Украине.

«Таиланд присоединится к более чем 100 странам в обсуждении путей прекращения нынешнего конфликта между Россией и Украиной. Когда премьер-министр Сретта Тависин недавно посетил Париж, он сказал президенту Франции Эммануэлю Маркону, что Таиланд примет участие в мирной конференции, в которой Франция сыграла важную роль», – говорится в публикации.

«Президент Украины Владимир Зеленский на выходных посетил Сингапур и Филиппины, чтобы активизировать поддержку мирной конференции. Он хочет, чтобы на конференции присутствовало как можно больше стран, чтобы оказать давление на Россию. Китай и Саудовская Аравия входят в число стран, бойкотирующих конференцию», – отмечает тайская газета.

Таиланд и другие члены АСЕАН призвали к прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи жертвам конфликта. АСЕАН также призвала к диалогу между Россией и Украиной, поскольку блок готов помочь принести мир в Европу.

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