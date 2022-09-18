На советской ПВО долго не протянем, дело за американцами – спикер командования ВВС Украины

Передача Украине западных систем ПВО – дело ближайших месяцев, однако и эту помощь стоит ожидать лишь в единичных экземплярах.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ПВО не так эффективно срабатывает. Мы не раз говорили, что не может наше ПВО 70-80-х годов справляться с такими средствами современными, особенно с оперативно-тактическими комплексами. И заявление американского руководства, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, нужно понимать, что процесс непростой, нет даже физически такого количества в мире, чтобы взять сразу и передать Украине, в нашу огромную страну, необходимое количество средств ПВО.

Но мы идём по такому пути – партнёры приняли решении о передачи 2-х точно, с перспективой на Patriot, IRIS-T – это NASAMS, и в перспективе, более дальнобойный комплекс Patriot, который до 150 километров имеет дальность поражения. Он очень нам нужен, чтобы отгонять вражескую авиацию от наших городов», – рассказал Игнат.