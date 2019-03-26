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26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина
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На сторону России перешел замкомандующего АТО

Сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, перешедший на сторону России, сделал свой выбор еще во время Майдана.

Об этом он рассказал в интервью “Комсомольской правде”, отвечая на вопрос, в какой момент он решил, что будет сотрудничать с российскими спецслужбами.

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“Во время Майдана. Я четко понимал, что эта власть сделает все, чтобы удержаться. И кровь человеческая для них – пыль. Плюс вопросы русского языка, разрыва отношений с Россией. Я жил в промышленном городе, там очень много завязано на России. Куда деваться инженерам, рабочим? У меня были выходы на Москву, и я сделал выбор. После трагедии в Одессе убедился, что он был верный”, – сказал офицер.

Василий Прозоров (слева) и замкомандующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

Он сообщил, что работал как в Мариуполе, так и других городах Донбасса.

“Первая ротация – это май-июнь 2014 года под Славянском. Вторая – это Мариуполь, июль-август 2014 года. Потом снова Мариуполь – октябрь-ноябрь 2014-го. Потом январь-апрель 2015-го. Я находился в Краматорске, но отвечал больше за Луганскую область, курировал работу оперативной группы СБУ в Лисичанске. В мае-июле 2017 года я был замкомандующего АТО”, – рассказал Прозоров.

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