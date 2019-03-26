На сторону России перешел замкомандующего АТО

26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, перешедший на сторону России, сделал свой выбор еще во время Майдана.

Об этом он рассказал в интервью “Комсомольской правде”, отвечая на вопрос, в какой момент он решил, что будет сотрудничать с российскими спецслужбами.

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“Во время Майдана. Я четко понимал, что эта власть сделает все, чтобы удержаться. И кровь человеческая для них – пыль. Плюс вопросы русского языка, разрыва отношений с Россией. Я жил в промышленном городе, там очень много завязано на России. Куда деваться инженерам, рабочим? У меня были выходы на Москву, и я сделал выбор. После трагедии в Одессе убедился, что он был верный”, – сказал офицер.

Василий Прозоров (слева) и замкомандующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

Он сообщил, что работал как в Мариуполе, так и других городах Донбасса.

“Первая ротация – это май-июнь 2014 года под Славянском. Вторая – это Мариуполь, июль-август 2014 года. Потом снова Мариуполь – октябрь-ноябрь 2014-го. Потом январь-апрель 2015-го. Я находился в Краматорске, но отвечал больше за Луганскую область, курировал работу оперативной группы СБУ в Лисичанске. В мае-июле 2017 года я был замкомандующего АТО”, – рассказал Прозоров.