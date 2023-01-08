На стрельбу и избиения со стороны албанцев косовские сербы ответили митингом протеста

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Несколько тысяч сербов со всей территории Косово и Метохии провели митинг протеста в городе Штрпце, рядом с которым косовский спецназовец ранил из огнестрельного оружия двух сербских мальчиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Люди со всех уголков Косово и Метохии собрались в городе Штрпце на юге края на акцию протеста против албанского террора.

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На плакатах участников – слова в поддержку раненым в канун Рождества сербам – 11-летнему ребёнку и его 21-летнему брату, по которым открыл огонь сотрудник «сил безопасности Республики Косово» (де-факто армии).

Сербы держали плакаты с лозунгами:

«Курти, мы не простим тебе наших детей», «Европа, в чем виноваты наши дети?», «Вучич, береги сербов и мир!», «Мы только хотим мира», «Штрпце – это Сербия».

При этом в СМИ и социальных сетях «Республик Косово» запущена кампания в поддержку косовского спецназовца, звучат даже обвинения, что сербские дети «напали» на него с помощью бадняка – дубовых веток, которые для сербов являются символом Рождества.

Такие заявления публично осудил президент Сербии Александр Вучич, напомнив, что в ночь на 7 января в косовском городе Клокот группа албанцев избила серба, возвращавшегося домой с Рождественской литургии.

Кроме того, в албанских СМИ появились интересные подробности о личности напавшего на сербов в Штрпце. 33-летний Азем Куртай оказался не только сотрудником так называемых «косовских сил безопасности», но и сыном погибшего террориста из «Освободительной Армии Косово» Дануша Куртая, который вступил в ряды террористов в 1998 году, а в следующем году погиб во время натовской бомбардировки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сочельник Рождества косовский спецназовец открыл огонь по сербскому ребёнку и юноше, оба получили ранения.