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11.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Происшествия, Россия
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На суде Павленский озадачил переводчиков

Одиозного российского художника-акциониста Петра Павленского приговорили к трем годам тюрьмы из-за поджога офиса Банка Франции, который он совершил в конце октября 2017 года в компании со своей женой Оксаной Шалыгиной.

Как сообщает агентство «Франс-пресс», супруги будут также обязаны заплатить порядка 20 тысяч евро материального ущерба и судебных издержек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приговором суда Парижа Павленский, из трех лет тюрьмы получил два года условно и будет отпущен на свободу, так как уже провел в заключении большую часть. Шалыгина, осужденная на 16 месяцев тюрьмы, также отправится на свободу.

Во время судебного заседания Павленский устроил очередной перформанс, сравнив себя с французским философом, родоначальником садизма, маркизом де Садом, что вызвало удивление переводчицы, которая отказалась переводить спич художника.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Петр Павленский получил политическое убежище во Франции.

В России он стал известным благодаря акции на Красной площади, когда прибил свои гениталии к брусчатке, а также попытке поджечь центральный вход в здание ФСБ на Лубянке

Во Франции Павленский получил диагноз от психиатра, согласно которому, у одиозного художника наблюдается сразу несколько расстройств.

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