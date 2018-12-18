18.12.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Сюжет дня, Украина
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На Светлодарскую дугу срочно перебрасывают отморозков из украинских нацбатов

ВСУ перебрасывают свои подразделения в прифронтовой поселок Светлодарск. В частности, туда отправился батальон, потерпевший поражение на Саур-Могиле в 2014 году.

Об этом в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники в контрразведке, сообщил военный корреспондент Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После специальной подготовки и боевого слаживания на общевойсковом полигоне в центральной Украине на донбасский фронт Киевом переброшена 30-я механизированная бригада ВСУ, «отличившаяся» в боях за Саур-Могилу. Именно в ее состав вошел так называемый «добробат» «Полісся», укомплектованный из националистов. Бригада уже прибыла в расположение в населенный пункт Рубежное, который находится в тылу фронта, и готовится зайти непосредственно на передовую.

Компанию на Светлодарской дуге 30-ке составит также «прославленный» 18-ый полк оперативного назначения Нацгвардии Украины, в который входят националистические формирования «Азов» и «Донбасс». Об этом сообщают источники в донбасской контрразведке”, – отмечает автор.

“Похоже, что самых отморозков намеренно перебрасывают на Горловско-Дебальцевское направление, и это еще один фактор, который говорит в пользу версии о том, что обострение начнется именно на данном участке фронта», – пишет Пегов.

Как ранее сообщал Семен Пегов, в подконтрольном Киеву Светлодарске, расположенном севернее прифронтовых Горловки и Дебальцево, украинские власти заставляют местных жителей уезжать из города.

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