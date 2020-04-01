На тандеме Ермак-Козак можно ставить крест

01.04.2020, Киев, Игорь Петров

Коррупционный скандал с участием брата главы администрации президента Украины Андрея Ермака ставит крест на реализации договоренностей по Донбассу со стороны Киева.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

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«Скандал, безусловно, будет иметь влияние на его позицию переговорщика. Он ослабляет и самого Ермака и переговорный тандем Ермак-Козак в целом. Я вижу, что этот скандал раскручивают в основном те медиа и структуры, которые связаны с силами, не желающими мирного урегулирования на Донбассе.

И сама ситуация плохая для Ермака, и его реакция на нее недостаточно профессиональна. Думаю, его позиции в значительной мере пошатнулись – и в глазах президента, и в глазах общества», – сказал эксперт.

«К сожалению, Ермаку уже, скорее всего, не удастся реализовать его план мирного урегулирования. Более того, любые договоренности с ним «в длинную» сегодня тоже сомнительны.

Скорее всего, Ермаку осталось недолго работать на своей должности. Думаю, что счет пошел на недели, в лучшем случае – на месяцы. Скандал бросает тень на самого президента, а он чувствителен к общественному мнению. Ермак – это уже «хромая утка», – резюмировал Бортник.

Политолог Кость Бондаренко отмечает, что Ермак еще будет попытаться восстановить свою репутацию, подав в суд на депутата Верховной рады Гео Лероса, который обнародовал компрометирующую прослушку брата главы президентского офиса.

«Ермак избрал тактику обращения в суд. Понятно, что в суде видеоролики, полученные незаконным путем, не могут быть доказательствами. Поэтому в данной ситуации у Ермака сильная позиция. Думаю, он без труда может засудить Гео Лероса.

Что касается самой ситуации, то она, конечно, безобразная. У нас меняются президенты и политики, приходят «новые лица», но методы остаются старыми. Остается телефонное право, остается стремление использовать знакомства и родственные связи для решения своих вопросов.

В этой истории есть один интересный аспект – по Ермаку бьют через его брата, хотя хорошо известно, что между ними существуют очень серьезные противоречия, общаются они редко. Денис Ермак на самом деле не влияет на Андрея Ермака, у них бывают серьезные ссоры», – рассказал подробности Бондаренко.