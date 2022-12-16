На территории Хорватии не будут обучать украинских военных – скандал в парламенте

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Хорватия не будет обучать украинских солдат на своей территории – решили депутаты хорватского Сабора (парламента). За соответствующее предложение правительства не проголосовало необходимое большинство в две трети из 101 депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участие Хорватии в миссии EUMAM должно было включать в себя прибытие около сотни украинских военных для обучения на хорватской территории, посменно в течение двух лет.

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Ранее президент Хорватии Зоран Миланович также отказался рассматривать предложение Минобороны страны об обучении украинских солдат. По словам Милановича, это «приведет войну в Хорватию». Однако премьер Пленкович занял диаметрально противоположную позицию и поддержал инициативу обучения украинских военных в Хорватии.

Против предложения премьера выступила вся оппозиция. Так, в ходе дискуссии депутат от партии «Центр» Марияна Пуляк призвала Андрея Пленковича, если он действительно хочет помочь украинскому народу, попытаться договориться об общей позиции с президентом страны, а парламент – отказаться от голосования по обучению украинских солдат в рамках миссии EUMAM.

Педжа Грбин, депутат от Социал-демократической партии, поддерживающей президента Милановича, и вовсе заявил, что «Пленкович в своей манере «Я могу делать все, что хочу» хочет совершить мини-государственный переворот».

В ответ депутат от правящей партии Хорватское демократическое содружество Марио Капулица заявил, что Грбин занялся «мелким политиканством, пытаясь оправдать позицию своей партии, известной своей нерешительностью, когда обсуждались важные для Хорватии темы».

Депутат Анте Пркачин из националистического Движения «Родина» назвал миссию EUMAM «попыткой ЕС играть в войну».

«НАТО заработало максимально эффективно в своей истории, и видны результаты его работы. Но ЕС, вместо того, чтобы собирать носки, одеяла, консервы и готовить жилье для украинских беженцев, захотел поиграть в войну. Они решили, что каждая европейская страна должна внести свой военный вклад в оборону Украины», – заявил Пркачин.

После провала голосования за правительственный проект Андрей Пленкович заявил, что депутаты, проголосовавшие против, проявили невежество, и назвал голосование в парламенте «разделительной линией, которая отделяет тех, кто защищает национальные интересы, от политических карликов и трусов». При этом провластные газеты уже назвали депутатов от оппозиции «агентами Путина».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 57% жителей Хорватии высказались против обучения украинских военных в своей стране.