На турецком корвете, строящемся для ВМСУ, будут служить женщины: Чем это грозит

На турецком корвете, строящемся для ВМСУ, будут служить женщины: Чем это грозитНовости Украины
Украина рассчитывает получить в апреле 2022 года корпус корвета типа ADA, строительство которого началось в Турции.
Об этом заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам украинского военачальника, затем на украинских судостроительных предприятиях на корабль установят украинскую систему ПВО и другое оборудование.
«Мы надеемся, что в 2024 году ВМС ВС Украины будут иметь первую тактическую группу в составе нескольких ракетных катеров, которые планируем строить вместе с нашими партнерами из Великобритании, и корвета», – заявил Неижпапа.
В числе грандиозных планов – появление женщин – командиров кораблей, сообщил командующий.
«На корветах типа ADA предусмотрено размещение офицерского, старшинского и матросского состава из числа военнослужащих-женщин. Для них будут отведены отдельные каюты и решены другие бытовые вопросы. А если смотреть еще дальше, то, надеюсь, наши курсантки, что сейчас учатся в Институте ВМС, станут первыми в истории ВМС ВС Украины командирами боевых кораблей», − пообещал Неижпапа.
Его слова скептически воспринял главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Учитывая украинские реалии, это приведет к массовым неуставным взаимоотношениям между военнослужащими женского и мужского пола», – прокомментировал эксперт планы по появлению женщин-капитанов.
Коротченко не верит, что Украина сможет быстро достроить турецкий корпус и ввести его в боевой строй.
«Понадобится, я думаю, лет пять Украине для того, чтобы эту боевую единицу ввести в состав флота, оснастить, обучить экипаж, потому лет через пять поговорим на эту тему», – сказал эксперт.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что по планам Минобороны Украины, корпус корвета будет построен в Турции в 2022 году и переправлен на Украину, а в 2024-м его должны включить в состав ВМСУ. При этом, военные эксперты сомневаются в том, что это будет реализовано в срок.
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