Угрожавший ударом по Крыму Неижпапа доволен заложенным в Турции корветом для ВМСУ

08.09.2021 11:20 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Турции на военно-морской верфи в Стамбуле заложили первый корвет типа Ada для ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно договоренностям, корпус корвета будет построен в Турции в 2022 году и переправлен на Украину, а в 2024-м его должны включить в состав ВМСУ.

«Это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее Военно-Морских Сил. Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов «Байрактар ТВ-2», которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны», – заявил присутствовавший на церемонии командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, Украина вряд ли вложится в указанные сроки и введет корабль в строй вовремя, прежде всего из-за того, что до сих пор неизвестно, какое именно вооружение будет стоять на корабле.

«С высокой степенью вероятности корабль построят и введут в строй. Большой вопрос по срокам и тому, каков в конечном счете будет его комплекс вооружений. Турки делают «железо» – корпус, насыщают его техническими средствами, двигателем, может быть, РЛС, обеспечивают обитаемость экипажа и так далее. А в самой Украине, в ВМС, еще не определились с тем, каков будет окончательный комплекс этого корабля. А от этого будет зависеть степень его соответствия современным требованиям и боевому потенциалу», – сказал наш собеседник.

«Этот корвет как платформа способен иметь довольно ограниченный спектр сферы боевого применения. На нем могут размещаться американские ракеты типа «Harpoon», иные ракеты, шведского производства, похожие по характеристикам и действующие в ближней морской зоне. Я думаю, что турки корпус построят быстро, потому что речь идет о живых деньгах, корабль будет отбуксирован в Николаев, где, очевидно, начнутся работы по установке всего того, что будет куплено. Но это оружие требует подготовки, введения в строй, наработки навыков эксплуатации и так далее. Поэтому данный процесс может растянуться», – заявил Горбачев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Неижпапа заявил, что украинская армия и флот готовятся к чреватой большими потерями полномасштабной войне с РФ, а также пригрозил ракетными ударами по Севастополю.

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