На учениях «Си-Бриз» натовцы отрабатывают подавление Одесской Народной Республики

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Последние годы учений «Си-Бриз» Украина вместе с другими участниками показывают всю «мощь» своих армий, отрабатывая блокирование и ликвидацию вероятных противников в лице новых народных республик на юге страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «UMN» рассказал руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На базовом этапе каждая из стран в каждой нише отрабатывает какие-то элементы, показывают, что они делают. Например, водолазы показывают, как они ищут мины в бухте, как они предоставляют помощь раненым, какая у них техника, как они ей пользуются. На суше пехота отрабатывает домедицинскую помощь, какие-то тактические действия, маневрирования, безпарашутное десантирование и так далее. Авиация там тоже себе летает, что-то отрабатывает, какие-то прыжки, обеспечивает этот процесс.

Потом происходит второй этап, когда уже комплексная отработка какой-то задачи. Например, блокировка кризисного района, высадка на необорудованное побережье морского десанта, высадка в тыл этого кризисного района воздушного десанта, взятие его под контроль, выставление блокпостов, налаживание чего-то, проведение каких-то конвоев и так далее», – рассказал Чмут.

«Обычно последние годы в «Си Бризе» отрабатывали элементы касательно возможной гибридной эскалации конфликта на юге Украины. Например, восстание в Одесской области, формирование «Одесской Народной Республики», что-то такое, либо экономическая блокада со стороны россиян, либо какие-то там обострения конфликта с Приднестровьем и так далее», – рассуждает украинский экперт.

Чмут также отметил, что Россия сумела несколько «насолить» учениям, сузив их пространство для манёвров на море.

«Россия так интересно сделала, она забронировала за собой, кажется, 8 тысяч квадратных километров, огромный кусок Чёрного моря, это, конечно, официально, они могут это делать. За счёт этого мы подвинули наши полигоны, где мы будем отрабатывать учения», – добавил милитарист.

Также эксперт пожаловался, что идея называть новые десантно-штурмовые катера именами погибших морпехов была воспринята ВМС по-украински, поэтому родные города таких морпехов в названиях есть, а имён погибших солдат нет.

«Давно в околовоенной среде есть мысли, что нужно уже, пришло время называть корабли не просто именами райцентров, а, например, назвать десантно-штурмовые катера для морской пехоты именами погибших морпехов. ВМФ как-то интересно воспринял и искривил эту мысль, и таким образом мы получили город Малин в честь старшего прапорщика Яхновского из 501-го Керченского батальона, который умер от остановки сердца в районе выполнения боевой задачи, а второй в честь младшего сержанта Сонька, который погиб в районе Павлополя, кажется, года три назад, и он родом из села Станислав.

Мне странно, почему нельзя назвать десантно-штурмовой катер «сержант Сакаль» или «старший прапорщик Яхновский». Вот, «Юрий Олефиренко» назвали и на этом почему-то остановились», – сокрушался Чмут.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские отставники нарисовали мрачный сценарий военных манёвров в Чёрном море.