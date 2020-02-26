На Украине дело идет к досрочным выборам – социолог

26.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Рухнувший рейтинг президента Украины Владимира Зеленского никак не отразился на симпатиях к его оппонентам, а новые политические силы уже готовятся вступить в борьбу за электорат.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас наступает электоральный перелом. Для Зеленского точка невозврата уже в это время будет пройдена. Потому что процесс расчеловечивания жизни политической, социальной набирает обороты. Получилась очень интересная электоральная картинка, она говорит о том, что Зеленский даже проседая по рейтингу, до января опирался на то, что значительная часть людей думала, что страна движется в правильном направлении и что перспективы у Украины есть неплохие. Сейчас произошёл резкий перелом. Дальше процесс необратимый.

На что мы выходим сейчас? Думаю, что по концу февраля-началу марта его рейтинг просядет ещё больше. Второе – не создана команда, и команда находится в состоянии конфликта. Третье, что влияет на ситуацию, это размайданивание общества: они размывают его изнутри – недоверие, они ненавидят друг друга, обвиняют друг друга, кто стрелял в людей, кто стрелял в «Беркут» и так далее, это размывает основу украинского переворота.

Четвёртое – обычно заложники высоких рейтингов скатываются и быстро прибавляет у другого, но ни у Порошенко, ни у «Оппоблока», ни у Юли нет поддержки, они на том же уровне. Это значит, что идёт размывание этого процесса», – заявил эксперт.

«Я думаю, что если так пойдёт дальше, то они вступят в очередную борьбу за досрочные выборы, уже это витает в воздухе, возбуждаются различные новые политические проекты, возбуждаются люди, которые хотят участвовать в этом процессе, они говорят, что нужны новые политики, нужно обновление. И самое главное, что та экономическая база, на которой попытался построить своё политическое благополучие Зеленский, она не работает.

Гончарук стремительно провалился, он будет токсичен, от него будут отстраиваться, и вакантным в ближайшее время остаётся место главы Кабмина. Я думаю, месяц-два и на него будут вешать всех собак, особенно после того известного парня, который говорит, что за газ продайте собаку. Если общество на это так отреагировало, что в принципе ничего не случилось, то мы понимаем уровень падения», – добавил Копатько.

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