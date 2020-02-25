Социологи топят Зеленского и отправляют Порошенко на подтанцовку

25.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет былую популярность среди избирателей.

Об этом свидетельствуют данные последних социологических исследований.

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Так, согласно проведенному с 13 по 17 февраля опросу Центра Разумкова, в феврале 2020 года президенту Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют – 41% граждан. Указывается, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – 79% граждан.

На президентских выборах Зеленского сегодня готовы поддержать 40% избирателей. Примечательно, что на второе место в опросе Центра Разумкова выходит один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (около 15%).

Похожие результаты показывает и опрос Киевского международного института социологии (КМИС), показавший, что Зеленского готовы поддержать 44% избирателей из числа определившихся.

На втором месте у КМИС также Бойко – 13,1%.

«И да: во второй тур выходят Зеленский и Бойко. Петр Алексеевич вылетает из списка претендентов и улетает в Лондон, где будет работать на подтанцовке у российского рэпера вместе с сыном Михаилом», – комментирует эти результаты киевский политический обозреватель Александр Зубченко, намекая на новый скандал вокруг сына Порошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские политологи объяснили, как Зеленский сам гробит свой рейтинг, повторяя ошибки Януковича.

Кроме того, социологи зафиксировали стремительный обвал уровня доверия к украинским парламенту и правительству.