На Украине денацифицирован пятый наёмник из Эстонии

Михаил Рябов.  
04.07.2025 15:20
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Спецоперация, Украина, Эстония


Эстонский «доброволец» Ало Клаасепп, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады Украины (ребрендинг запрещенного в РФ нацистского подразделения «Азов») денацифицирован в ходе боя у реки Оскол возле Боровой в Харьковской области.

25-летний эстонец присоединился к нацистскому формированию минувшей зимой. Он был зачислен в недавно сформированный так называемый «интернациональный батальон» бригады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эстонский «доброволец» Ало Клаасепп, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады Украины (ребрендинг запрещенного в...

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Издание Postimees уточняет, что это уже пятый ликвидированный наемник в зоне СВО из этой прибалтийской страны.

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