На Украине гадают, чем закончится для Порошенко цветок в заднице его пьяного сына

28.03.2019, Киев, Игорь Петров

Скандал, в котором оказался сын украинского президента Петра Порошенко, заснятый на камеру в обнимку с унитазом и цветком между ягодиц, не повлияет на рейтинг его отца.

Такое мнение высказывают опрошенные “ПолитНавигатором” украинские политические эксперты.

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“На рейтинг Порошенко вряд ли уже что-то может повлиять. От него уже отвернулись, все кто мог отвернуться. Большая часть его сторонников – это так называемый «ядерный» электорат, который будет голосовать за него в любом случае. Если общий рейтинг Порошенко сейчас порядка 15%, то «ядерный» электорат составляет порядка 12-13%.

Это такие люди, которые одобряют идею фальсификации выборов, чтобы Порошенко остался на второй срок, считают, что он должен вводить военное положение, действовать жестко, что кругом враги, “зрада”, агенты Кремля и прочее. Не знаю, какое видео надо опубликовать, чтобы и эти люди отвернулись от Порошенко, наверное это должно быть видео надругательства над государственными символами, причем не сына, брата, кума, а лично самого Порошенко”, – сказал политолог Сергей Белашко.

Согласен с ним и киевский политический эксперт Павел Рудяков.

“Теоретически появление таких материалов может влиять на ход избирательной кампании. Но в данном конкретном случае вряд ли такое влияние будет. Штаб Петра Порошенко рассчитывает не на голоса избирателей, а на фальсификации, подтасовки результатов выборов. А на это появление подобных видео не оказывает никакого воздействия. Украдут столько голосов, сколько нужно будет”, – полагает Рудяков.

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