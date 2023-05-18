На Украине ломают голову, как российские ракеты прорвали украинскую ПВО в Одессе

Игорь Шкапа.  
18.05.2023 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


В ночь с 17 на 18 мая российские ракеты смогли успешно поразить украинские объекты в Одессе.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит живущий в Одессе военный обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В ночь с 17 на 18 мая российские ракеты смогли успешно поразить украинские объекты...

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Давая оценку российскому ракетному удару в ночь с 17 на 18 мая, он обратил внимание, что вся Одесса слышала два взрыва, но еще до объявления воздушной тревоги.

«Такое возможно только в том случае, когда применяются врагом средства, по скорости опережающие нашу реакцию либо… Либо, когда применяются подводные лодки, приближающиеся на максимальное сближение с береговой линией и наносящие удары по городу посредством КРМБ «Калибр», что повышает эффективность применения данных ракет, которые мы сбиваем с максимальной результативностью.

С поздней ночи, вслушиваясь во взрывы и пролёты 2-х дронов над своим домом, я сразу составлял картину применённых средств. Да, мысль о задействовании ДЭПЛ пр.636 «Варшавянка» была, но, почему не 4 ракеты единовременным пуском? Тогда – «Бастион» и П-800 «Оникс»?», – пишет эксперт т в своем телеграм-канале.

По его словам, «сегодня утром все встало на свои места».

«Две ракеты «Искандер-К». Эти ракеты имеют возможность прорыва нашей ПВО, поскольку одно из их свойств – полет на сверхнизких высотах. Не исключаю, что именно они и стали следствием «бахов», раздавшихся одновременно с тревогой.

Это и не удивительно, ведь ракеты типа «Искандер» доступны для перехвата именно комплексами Patriot и SAMP/T. Поэтому вопрос об одном прорвавшем ПВО объекте дискуссионный, ибо их, по моему глубоко «дилетантскому» и «ошибочному» мнению, могло быть именно два», – считает Коваленко.

Он призывает разместить для защиты возле украинских городов-миллионщиков «Пэтриоты»

«При этом без разницы, Харьков это или Одесса. Риск применения средств, недоступных для перехвата нашими традиционными средствами ПВО одинаков. Разумеется, все зависит на сегодня от скорости и объемов поставок нашими партнёрами соответствующих средств, которые позволят создать аналог киевской ПВО в районе того или иного областного центра», – добавил эксперт.

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