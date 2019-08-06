На Украине горячая вода превращается в недоступную роскошь

06.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В украинских СМИ новость об отключении за долги горячей воды в 50-тысячном городе Энергодар не вызвала особого ажиотажа.

Об этом пишет «Российская газета», объясняя, что сообщения о лишении того или иного населенного пункта привычных бытовых благ приходят из Украины регулярно.

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При этом в Энергодаре расположены Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС, дающие вместе почти четверть всей украинской выработки электричества.

«Соответственно, для местных жителей остаться без горячей воды – вдвойне обидная и неприятная неожиданность. До обидного небольшой выглядит и сумма задолженности – 1,8 миллиона гривен, или 72 тысячи долларов. Однако ее хватило для того, чтобы горожане начали греть воду в кастрюлях, а местные спортивные клубы, перешедшие на автономный обогрев, открыли новое направление в бизнесе – банно-прачечные услуги всего за 55 гривен (около 2 долларов)», – пишет издание.

«Украинская реальность такова, что устойчивое горячее водоснабжение осталось даже не во всех областных центрах. Так, в мае с горячей водой распрощались жители Ровно и Чернигова. Роскошь горячей ванны доступна сегодня только жителям крупнейших городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы. Хотя в Одессе городское руководство уже разработало программу постепенного, рассчитанного на годы, отказа от этого наследия «советского режима»: денег на полную замену коммуникаций, выработавших в иных районах по два-три ресурса, в городской казне нет», – отмечается в публикации.

Взамен потребителям предложено заранее устанавливать у себя электрические котлы. Такой же выход предлагается и киевлянам, все прошлое и нынешнее лето проведшим без горячей воды. Также газета напоминает, что «полный отказ от бремени горячего водоснабжения» предложил еще год назад украинский вице-премьер Геннадий Зубко, а в СМИ Украины еще в 2015 году запустили соответствующую информационную кампанию.

«Из этих сюжетов украинцы узнали о способах экономии горячей воды и электричества, практикуемых во Франции и Германии, а также о том, что в Великобритании традиционно отсутствует централизованное отопление и горячее водоснабжение. О разнице климатических условий и зарплат авторы этих сюжетов не рассказали. Остается добавить, что по состоянию на 1 марта 2019-го общая задолженность украинцев за услуги ЖКХ достигла 2,2 миллиарда долларов – примерно по 100 долларов с каждого взрослого украинца», – резюмирует «РГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевляне перекрыли дорогу и потребовали от мэра Кличко обещанную горячую воду.

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