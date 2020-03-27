На Украине изобрели защитный костюм, позволяющий курить в коронавирусном тумане
В городе Ирпень Киевской области изобрели костюм противовирусной защиты с системой, позволяющий курить сигареты не снимая спецодежды.
Соответствующий сюжет опубликовали в эфире телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Здесь такая система, вот мундштук, сюда вставляется, и вот так выдыхать – есть клапан», – презентовал «изобретение» украинец.
Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олега Ляшко Дмитрий Линько сообщил, что на Украине жесткая нехватка медицинских средств защиты из-за того, что Владимир Зеленский и его команда наживаются на контрабанде жизненно необходимых медицинских изделий.
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