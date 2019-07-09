На Украине катастрофически рухнула нефтепереработка

09.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

По итогам прошлого года на Украине на душу населения потреблялось в 5,8 раза меньше бензина, чем в России

Об этом в «Известиях» пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Со времени распада Советского Союза объем нефтепереработки на Украине рухнул катастрофически –– примерно с 50 млн т до 1–1,5 млн т в год. Всего эта страна обладает шестью НПЗ, но Кременчугский на сегодняшний день остался единственным, подающим признаки жизни. Притом предприятие работает далеко не на полную мощность», – отмечает аналитик.

При этом он указывает, что потребности Украины в авиакеросине, моторном топливе, битумах и других нефтепродуктах относительно скромные.

«Более того, за время, прошедшее с победы «революции достоинства», которая должна была принести «европейский уровень жизни», а принесла только бесконечный кризис, потребление нефтепродуктов сократилось. Так, спрос на бензин рухнул со скромных 3,99 млн т в 2013 году до нелепых 1,74 млн т в 2018-м. По итогам прошлого года на Украине на душу населения потреблялось в 5,8 раза меньше бензина, чем в России», – пишет Фролов.

Как сообщал «ПолитНаивгатор», после решения российских властей прекратить поставки нефтепродуктов на Украину, ситуация на украинском рынке нефтепродуктов близка к трагедии.