07.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина обязана с помпой отметить столетие своей так называемой «соборности» и в обязательном порядке пригласить иностранных хозяев на это торжество.

Об этом глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко заявила в ходе заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«22 января исполняется сто лет со дня принятия «Акту злуки», когда впервые со времен Киевской Руси Великая Украина и Галичина объединились в одно украинское государство. Это – одна из ключевых дат в истории украинской революции 1917-1921 годов. Я бы хотела призвать правительство, президента, всех, чтобы мы столетие соборности отметили на достойном государственном уровне. Это важно с точки зрения памяти, того, что нам нужно актуализировать национальное единство и субъектность Украины. Столетие соборности должно стать общегосударственным праздником с приглашением глав иностранных государств и их правительств, особенно стран Балтии, Грузии и Финляндии с доминированием этой темы в масс-медиа», – заявила Гопко, подчеркнув, что готовиться к такому событию нужно начинать уже сейчас.

«Давайте посмотрим, как Литва, Эстония, Латвия и Польша отметили годовщину независимости. Потому я призываю правительство отметить столетие так, как положено, а не так, как мы отметили столетие независимости», – подытожила она.

Напомним, вчера на вечернем заседании Верховной Рады депутаты ратифицировали создание совместной с Литвой и Польшей военной части бригадного типа и присвоения ей имени Константина Острожского – литовского гетмана (в Киеве его сейчас называют «украинским»), чье войско совместно с поляками нанесло поражение русской армии в битве под Оршей в 1514 году.

Отметим, “обьединение УНР и ЗУНР оказалось крайне неустойчивым и неудачным, продержавшись всего несколько месяцев, после чего остатки Галицкой армии сдались в плен деникинцам.