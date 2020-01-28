На Украине хотят создать министерство наступления

28.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Министерство обороны Украины годится только для успокоения разного рода шизофреников.

Об этом в эфире телеканала «Я–UA» заявил фронтмен украинской группы «Кому вниз» Андрей Середа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас демократия, либеральные ценности, и почему-то называется «министерство обороны». Каким-то образом защищается, но я не знаю, наверное, кто-то им защищается на другой стороне земной поверхности.

Я думаю, что министерство обороны может быть, чтобы успокоить всяких шизоидов, а министерство культуры назвать «министерством наступления» – идеологическое направление, которое и делает из солдата воина», – призвал музыкант.

Ранее Середа угодил в скандал, выступая на съезде националистической партии «Свобода», где он вскинул руку в гитлеровском приветствии и объявил украинскую землю «матерью арийской расы».

Напомним, ранее в Киеве украинский язык объявили оружием гибридной войны.