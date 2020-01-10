На Украине началась открытая пропаганда каннибализма

10.01.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Выпуск на Украине разжигающей ненависть «стёбной» пищевой продукции с маркировкой образца «Сепар в масле» является настоящей пропагандой каннибализма и признаком разгула фашизма в стране.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивляться уже нечему! Ничего человеческого в Украине не остается. Такое ощущение, как будто нормальные люди стали Украину покидать.

Страшно cмотреть, как эти нелюди глумятся над усопшими. Вот только на одной из банок по кромке этикетки якобы тушенки консервной, написаны по-украински такие слова: «Cнегирь православный с мощами Кобзона». Производитель Западная Украина». На второй банке написано: «Сепар в масле» Содержит кусочки луганчан». На третьей банке написано: «Содержит кусочки русскоязычных младенцев». Сверху стоят бутылки с острым соусом, напоминающим кровь. Но вдумайтесь в надпись «Палаюча дупа», «Смерть ворогам!». И все это будет мазаться на хлеб.

Как вы думаете, а не есть ли это призыв к людоедству?! И вы хотите, чтобы после всего этого, увиденного на фотографиях, люди Донецка и Луганска вернулись в Украину? Так вот, вы знаете, что меня поражает? Что уже новая власть, СБУ, президент не обращают внимания. Как будто всего этого нет! А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы, с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!

Вот это и есть самый настоящий фашизм, который не замечает Европа. Этому неадекватному человеку, который на фото, наверное, не понять до конца, что ему придется нести ответственность. Есть мудрая пословица: «Слово не воробей, вылетело, не поймаешь!». Вот так и здесь получается», – возмутился политик.