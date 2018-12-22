На Украине начали высмеивать браваду Турчинова

22.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, анонсировавший новый морской поход из Черного в Азовское море, должен лично его возглавить на одном из катеров, построенных на заводе президента. Об этом в эфире интернет-канала «Хвиля» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «полный вперед» от Турчинова во главе каравана катеров положит конец военно-морской браваде Украины.

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«Турчинову надо одеть фуражку с белым верхом, встать на капитанский мостик одного из этих артиллерийских катеров. На самом деле, это посудина, водоизмещением 38 тонн с автономностью плавания 400 миль, которую нельзя выпускать в море, если волнение больше двух баллов. Выход в море – это уже рискованный аттракцион. Но должен встать на мостик и повернуть на себя ручку машинного телеграфа. «Полный вперед», чтобы закрыть гештальт (проблему, – авт.)», – заявил Золотарев.

Ранее Турчинов заявил, что новые ракетные комплексы помогут Украине защищаться в морях и позволят уничтожить Керченский мост, а также не исключил новых попыток Киева провести катера ВМСУ в Азовское море.