28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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На Украине начался антизападный реванш – Чалый


В украинском медиа-пространстве усиливается антизападная риторика,  пророссийские проекты вновь начали набирать популярность.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди не понимают, что делает власть, какая позиция, нет чёткого представления, всё больше и больше нет понимания, куда эта власть ведёт. Такое странное чувство, вроде идём тем же путём, но уже сомневаемся, куда мы дойдём.

Возможно, некоторая слабость и некомпетентность действующей власти, мы это видим, и я могу об этом говорить, позволила пророссийским силам подняться, и антизападный реванш также поднял голову. Этого нельзя допускать, потому что это в первую очередь угроза действующей власти», – заявил Чалый.

Напомним, на подконтрольных Киеву территориях жители целых населенных пунктов проклинают экономическую разруху на Украине и мечтают о воссоединении с Россией.


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