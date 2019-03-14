На Украине начинается кампания по запрету «Белой гвардии» Булгакова

14.03.2019, Киев, Игорь Петров

Книга «Белая гвардия» Михаила Булгакова представляет собой «отравленную, токсичную историю», вредную для украинской государственности, на которой взращиваются деятели вроде бывшего командира ополчения Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина).

Об этом на организованном Институтом нацпамяти круглом столе в Киеве заявил украинский журналист Юрий Макаров, по иронии судьбы, в годы президентства Виктора Януковича проводивший «Посольские вечера», которые организовывал представитель РФ в Киеве Михаил Зурабов при финансовой поддержке своего друга Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миф «Белой гвардии», который родил Булгаков, абсолютно – искусственный конструкт. Не было такой «Белой гвардии». Я это знаю по рассказам моих ближних. Это абсолютный фейк.

Но этим мифом после пользовалась империя, начиная как минимум с 60-х годов. Вся эта история с «поручиком Голицыным», все эти сериалы с такими ужасными белыми, но, все-таки, более-менее симпатичными… Этот «поручик Голицын» и до 91-го года активно продвигалось, а после 91-года это стал мейнстрим.

Гиркин вырос из этого культа «Белой гвардии». Он долгие годы был реконструктором. И те, кого он объединил вокруг себя – те самые почитатели «Белой гвардии». Вся эта история отравлена, токсичная», – сказал украинский пропагандист.