14.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Полицейские, которые имеют понятие о чести, никогда не станут участвовать в флешмобе «Я – бандеровец», объявленном руководством МВД Украины в угоду уличным бандам нацистов, крышуемых СБУ.

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Об этом в своем блоге заявил экс-глава УМВД в Закарпатской области генерал Виктор Русин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пять лет, как реформируют полицию, и что? Руководитель полиции Украины становится бандеровцем, за ним все флешмоб делают, а простых бойцов полиции некому защитить, которые противодействуют организованной быдлоте. Вот так, мужики полицейские, еще ничего не произошло, а вас сливают.

В следующий раз, когда организованная быдлота будет захватывать отделы, пусть идут освобождать прокуроры, созданные ДэБээРы (Государственное бюро расследований, – ред.), НАБУ-шники (Национальное антикоррупционное бюро Украины, – ред.), СБУ-шники, – пусть прочувствуют.

Постоянно виноваты тогда милиционеры, а теперь полицейские, как тогда нас слили, так и сейчас сливают. Если руководители полиции областей имеют честь, то никогда не станут бандеровцами! Честь имею», – пишет Русин.

Напомним, в минувшую субботу около 40 украинских националистов было задержано при попытке штурма отделения милиции в Киеве, куда были доставлены представители группировки С14.

Националисты устроили истерику после того, как в сети показалось видео задержания, на котором один из правоохранителей кричит: «Лежать, Бандера». Впоследствии он оказался арестован – якобы, за превышение служебных полномочий.

Чтобы сгладить ситуацию, руководство МВД Украины предложило полицейским присоединиться к флешмобу в соцсетях, написав хештег «Я-бандеровец».