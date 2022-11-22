На Украине назвали «зачаточной» вероятность наступления ВС РФ на Киев

Варианты похода на Киев со стороны российской армии настолько ограничены, что их следует рассматривать как чисто гипотетические. России нужна 100-тысячная армия, чтобы украинской столице что-либо угрожало.

Об этом в эфире youtube-канала ТСН заявил украинский военный эксперт, в прошлом полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, посмотрим, какие силы смогут собраться в Беларуси. Давайте начнем с этого. Это раз. И второе – я бы переформулировал ваш вопрос в контексте того, что хватит ли сил, которые сможет собрать Россия для того, чтобы дойти еще раз до Киева, или вторгнуться в нашу страну. Там граница превращена в сплошную крепость, – уверяет эксперт. – Если они соберут 100-200 тысяч войск, вот тогда да, тогда мы будем говорить об угрозе повторного похода на Киев. А даже 20-30 тысяч совместного российско-белорусского войска, я думаю, вряд ли сегодня смогут дойти до Киева повторно. Потому как сегодня не 24 февраля, у нас развернуты силы обороны, мы имеем огромный боевой опыт, и мы оборудуем нашу защиту в инженерном отношении. Так что – я не думаю, что такая угроза на сегодняшний день существует. Гипотетически она есть, но практически она на сегодняшний день, будем так говорить, в самом зачаточном состоянии».