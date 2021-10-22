На Украине не нашлось юристов, способных противостоять России в международных судах

Новости Украины

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Несмотря на наличие множества учебных заведений, Украина не в состоянии подготовить квалифицированных юристов-международников.

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Об этом в эфире телеканала «Черноморская телерадиокомпания» заявил бывший замглавы Госгидрографии Украины, юрист Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле в нашем государстве не хватает юристов-международников и тех, кто специализируется на праве национальной безопасности. Из-за этого очень много проблем. 77 учебных заведений, которые выпускают юристов, не дают желаемого результата. К сожалению, у меня образование импортное, не украинское. Потому что на Украине не готовят специалистов такого направления», – сказал юрист.

«Мы имеем дефицит юристов, вы можете увидеть, что на прошлой неделе был процесс: МИД Украины против фактически МИД РФ – морское дело по газу. Если вы посмотрите, то представитель Украины всего лишь зачитывал на протяжении 10 минут заявление, больше политического содержания, чем юридического, а пояснение по сути уже давали иностранные юристы, которых мы нанимаем», – сказал Устименко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский так отчаянно цепляется за власть, что ради её сохранения и укрепления нарушает все возможные законы .