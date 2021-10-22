Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
22.10.2021 17:48 (Мск),

Киев, Вадим Москаленко

 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

На Украине не нашлось юристов, способных противостоять России в международных судах

Новости Украины/p> Несмотря на наличие множества учебных заведений, Украина не в состоянии подготовить квалифицированных юристов-международников....

/p>

Несмотря на наличие множества учебных заведений, Украина не в состоянии подготовить квалифицированных юристов-международников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская телерадиокомпания» заявил бывший замглавы Госгидрографии Украины, юрист Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле в нашем государстве не хватает юристов-международников и тех, кто специализируется на праве национальной безопасности. Из-за этого очень много проблем. 77 учебных заведений, которые выпускают юристов, не дают желаемого результата. К сожалению, у меня образование импортное, не украинское. Потому что на Украине не готовят специалистов такого направления», – сказал юрист.

«Мы имеем дефицит юристов, вы можете увидеть, что на прошлой неделе был процесс: МИД Украины против фактически МИД РФ – морское дело по газу. Если вы посмотрите, то представитель Украины всего лишь зачитывал на протяжении 10 минут заявление, больше политического содержания, чем юридического, а пояснение по сути уже давали иностранные юристы, которых мы нанимаем», – сказал Устименко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский так отчаянно цепляется за власть, что ради её сохранения и укрепления нарушает все возможные законы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть