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06.10.2021 17:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Украина
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«Юристы считают уголовные дела». В Киеве обещают Зеленскому тюрьму

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский так отчаянно цепляется за власть, что ради её сохранения и...

Президент Украины Владимир Зеленский так отчаянно цепляется за власть, что ради её сохранения и укрепления нарушает все возможные законы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что происходит сегодня в Украине – пренебрежение регламентом Верховной рады, пренебрежение Конституцией, слом любых законных рамок, взятие на себя дополнительных полномочий, не предусмотренных Конституцией – это всё норма для нынешнего президента. Юристы только ставят галочки – сколько уголовных дел он уже заработал. Если завтра он перестанет быть президентом, то очевидно, что всё это ему припомнят», – сказал эксперт.

Бондаренко уверен, что в связи с этим Владимир Зеленский будет долго цепляться за своё кресло, и обязательно попытается пойти на второй срок.

«Поэтому инстинкт самосохранения будет толкать Зеленского на то, чтобы максимально продолжать своё пребывание при власти. В принципе, тот же инстинкт движет и Лукашенко, который сидит 25 лет в своём кресле потому что понимает – если перестанет быть президентом, то окажется за решёткой. У нас президент человек молодой, и будем готовиться к тому, что он будет пытаться как можно дольше сидеть в своём кресле», – резюмировал эксперт.

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