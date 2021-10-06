«Юристы считают уголовные дела». В Киеве обещают Зеленскому тюрьму

06.10.2021 17:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский так отчаянно цепляется за власть, что ради её сохранения и укрепления нарушает все возможные законы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что происходит сегодня в Украине – пренебрежение регламентом Верховной рады , пренебрежение Конституцией, слом любых законных рамок, взятие на себя дополнительных полномочий, не предусмотренных Конституцией – это всё норма для нынешнего президента. Юристы только ставят галочки – сколько уголовных дел он уже заработал. Если завтра он перестанет быть президентом, то очевидно, что всё это ему припомнят», – сказал эксперт.

Бондаренко уверен, что в связи с этим Владимир Зеленский будет долго цепляться за своё кресло, и обязательно попытается пойти на второй срок.

«Поэтому инстинкт самосохранения будет толкать Зеленского на то, чтобы максимально продолжать своё пребывание при власти. В принципе, тот же инстинкт движет и Лукашенко, который сидит 25 лет в своём кресле потому что понимает – если перестанет быть президентом, то окажется за решёткой. У нас президент человек молодой, и будем готовиться к тому, что он будет пытаться как можно дольше сидеть в своём кресле», – резюмировал эксперт.