На Украине нет дефицита в желающих вывести Зеленского на Путина

20.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Ряд украинских политиков и бизнесменов заявляют, что они могут быть каналами связи между президентами Украины и России.

Об этом в интервью киевскому еженедельнику»Зеркало недели» рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

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По ее словам, в подготовке телефонного разговора президентов Путина и Зеленского «в плане консультаций, назначения разговора» участвовал МИД Украины, но при этом она не знает, через кого происходит коммуникация глав двух государств.

«Это закрыто от всех остальных. Но, судя по всему, дефицита в коммуникаторах нет. По крайней мере, в тех, кто представляет себя как коммуникатора: очень многие люди заявляют, что они могут быть каналами связи», – сказала Зеркаль.

Эти коммуникаторы, говорит она, не только из ближайшего окружения, но также из старых кадров и бизнес-сферы.

«В этом пуле каналов кто-то «прямее» Медведчука наблюдается?», – поинтересовалось издание.

«Я не могу расписываться ни за предыдущего президента, ни за нынешнего. На мой взгляд, Медведчук всегда преследует лишь один интерес – свой. Насколько это продолжает устраивать того же Владимира Владимировича – не знаю. Мне кажется, что уже можно было понять, что Медведчук не очень эффективен», – говорит замминистра.

Также она полагает, что с той идеологической платформой, с которой Медведчук заходит в парламент, он уже не может быть коммуникатором.

«Он является чистым продолжением российской политики в рамках украинского публичного порядка. Медведчук не является нейтральным посредником: он представляет интерес другого государства в Украине. Следовательно, должен быть другой коммуникатор между Зеленским и Путиным», – считает Зеркаль.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины.

Примечательно, что ранее Зеленский заявлял, что будет разговаривать с путиным лишь в присутствии западных лидеров.