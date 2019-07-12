Путин заставил Зеленского сыграть по своим правилам

12.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Во вчерашнем телефонном разговоре президентов России и Украины крайне важно, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачев, давая оценку состоявшемуся разговору.

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«Воодушевляет тот факт, что он состоялся по инициативе украинской стороны. Это говорит само за себя. Хорошо, если после этого проблемы между Россией и Украиной будут решаться именно посредством прямого общения, а не через трансляцию непрекращающихся обвинений со стороны Киева в адрес Москвы посредством СМИ и трибун различных ассамблей. Президент России неоднократно говорил, что не отказывается от диалога, но сам инициативу проявлять не будет. Думаю, именно эта позиция российского лидера была услышана и считана на Украине», – сказал Косачев.

Ранее сообщалось, что 11 июля президенты России Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону. Разговор, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитирия Пескова, произошел по инициативе украинской стороны.

По словам Пескова, президенты договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц», а также обсудили «возможность продолжения контактов в нормандском формате».

В пресс-службе Зеленского не стали опровергать, что инициатива исходила от украинской стороны, а лишь сообщили, что ключевой темой беседы стало «освобождение пленных военных моряков».

Примечательно, что на фоне антироссийских заявлений Зеленского и его команды у партии «Слуга народа» стал падать рейтинг. При этом у партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», лидеры которой ездят в Москву, рейтинг растет. Эту тенденция подтвердил глава офиса украинского президента Андрей Богдан, признав, что рейтинг их партии «кушает» ОПЗЖ, а также пообещавший «с этим бороться».

Не исключено, что звонок Путину был призван привлечь голоса юго-восточного электората, начавшего разочаровываться в Зеленском.