На Украине новый генпрокурор. Порошенко угрожает арест

17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент впервые в истории назначил женщину на пост генерального прокурора – им стала экс-депутат от президентской партии «Слуга народа» Ирина Венедиктова. Она не имеет опыта работы в надзорном ведомстве, зато считается преданной президенту, в отличие от предыдущего руководителя ГПУ, который больше ориентировался на посольство США. Кандидатуру Венедиктовой депутатам лично представлял Владимир Зеленский.

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В лагере Петра Порошенко опасаются, что на фоне отсутствия успехов Зеленский может санкционировать арест своего предшественника по обвинению в коррупции. Впрочем, наблюдатели не исключают, что с арестом Порошенко новая украинская власть опоздала – этого ждали в первые недели после победы Зеленского, теперь же преследование экс-президента будет выглядеть как судорожная попытка спасти рейтинг.

«Я обещаю народу Украины исполнять свои обязанности добросовестно и честно. Обещаю не продавать дела, не «сливать» их. Обещаю не возвращать прокурорских оборотней. Обещаю прокурорам возобновить мощную державную институцию, чтобы они ощущали себя независимыми», – клялась сегодня перед депутатами Венедиктова.

Впрочем, она уклонилась от прямого ответа на вопрос о судьбе уголовных дел против Петра Порошенко, расследование которых затягивалось отправленным в отставку руководством генпрокуратуры.

«Все, что может быстро и законно быть закончено, все будет быстро и законно законченно… Как следователи, так и прокуроры являются независимыми субъектами и они будут двигаться в этих делах абсолютно независимо, абсолютно независимо двигаться», – заверила Венедиктова.

Однако даже эта уклончивая фраза не помешала порошенковцу Владимиру Вятровичу пугать своих избирателей «реваншем Антимайдана».

«Пани Венедиктова – это инициатива принятия закона об отмене закона об амнистии майдановцам, это угроза преследования тысячам людей, которые принимали участие в революции достоинства… Пани Венедиктова – это реванш Антимайдана!» – сказал Вятрович.

«Теперь понятно, кто подпишет подозрение Порошенко. И за что это подозрение, будет не важно. Ведь ставят Венедиктову именно для того, чтоб она выполняла приказы ОП. Именно отказ выполнять эти приказы стал причиной снятия для Рябошапки. И что-то мне подсказывает, что Венедиктова будет более сговорчивой», – поддакивает экс-депутат Рады Борислав Береза.

«Будет крайне глупо, если Зеленский решит поднимать рейтинг посадкой Порошенко. Поздно уже и никому нахрен не нужно», – в свою очередь отмечает экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

Так или иначе, но кадровые перестановки в Киеве весьма скептически оценивают в республиках Донбасса. Венедиктова – очередной пример сомнительного взлета по карьерной лестнице, отмечает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года, закончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Все оставшееся время занималась научной деятельностью. Стала завкафедрой гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н. Каразина.

Была членом научно-консультативного совета Верховного Суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

Была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена.

В политика проявилась менее года назад. На выборах в июле 2019-го года прошла в парламент от партии «Слуга народа». В Раде харьковчанка возглавила комитет по вопросам правовой политики и правосудия. В декабре назначена и.о. руководителя ГБР, сегодня назначена на должность генпрокурора Украины.

Ни дня в прокуратуре, никакого отношения ни к следствию, ни к уголовному праву. Но человек из науки, из Харькова и «новое лицо», делающее фантастическую карьеру менее чем за один год», – отметил Мирошник.