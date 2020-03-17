Поклонская не согласилась с Сурковым и призвала уничтожать «бандеровских клопов»

17.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская признала, что тоскует по Украине.

Об этом политик заявила в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, есть тоска. По нормальной Украине. Тогда была страна, сейчас она рушится со всей своей культурой и историей. Поэтому я говорю о спасении Украины. Моя задача как русской украинки – помочь Украине ожить, прийти в себя, убрать этих клопов и паразитов, которые сосут кровь из этой страны», – сказала Поклонская.

«Я родилась в Луганске, – добавила она. – Это была Украина. Поэтому я – украинка. Но я русская по духу, по языку. Но считаю, что нужно четко разграничивать национальность и гражданство Украины. После майдана некоторые украинцы стесняются называть себя гражданами Украины».

Также она не согласилась со словами бывшего по помощника президента РФ Владислава Суркова, по мнению которого, Украины не существует, а есть лишь украинство.

«Нет. Украина как таковая есть, – считает депутат Госдумы. – И есть украинская нация. Это тоже надо признавать. Когда мы начнем принимать и уважать вторую сторону, то и там все изменится. Риторику нужно менять. Постоянно идет акцент и накаливание обстановки в отношении украинцев. Что это хохлы, что сало…»

«Кстати, Сурков и назвал украинцев хохлами», – заметил журналист.

«Так нельзя, – возразила экс-прокурор. – Мои деды были украинцами. Они жили на Украине. И они воевали и погибали. И как мы можем всех людей равнять под эти смешки? Сало, хохол… Нет, не нужно. Они не виноваты в том, что развелись эти клопы бандеровские. Вот это – хохлы. Вот это – негодяи. Их надо уничтожать».

Также депутат не смогла ответить на вопрос, возможно ли присоединение Украины к России.

«Я считаю, что необходимо примирение Украины с Россией. По поводу присоединения, это уже такой вопрос, который необходимо рассматривать и решать просто людям, народу. Украина, она независимая. Пусть будет независимое государство. Но братское нам государство. Пусть оно будет процветающее государство, но братское нам государство. И мы вместе будем развиваться и идти дальше», – резюмировала Поклонская.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Поклонская объявила себя украинкой и поднялась в защиту Хеллоуина.

Также она расхвалила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.