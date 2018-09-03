На Украине обещают шокирующую правду про Иловайск и Дебальцево

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Виновные в гибели украинских военных в Иловайском и Дебальцевском котлах будут наказаны лишь после смены власти на Украине, поскольку они сейчас находятся в высоких кабинетах.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, следственным органам уже наверняка известны все виновные, но их не могут наказать из-за политического давления.

«Мне кажется, что военная прокуратура, другие органы, которые проводили эти расследования, они, очевидно, имеют информацию, но боятся зацепить кого-то из тех, кто сейчас находится у власти. Наверное, мы эту правду услышим позднее, уже после смены власти, среди которой не будет тех, кто непосредственно должен был бы принимать решения и их не принимал или принимал неправильные решения», – заявил Гриценко.

Ранее боевик батальона «Донбасс» Тарас Костанчук, участвовавший в боях под Иловайском, заявил, что за разгром группировки АТО в Иловайском котле надо наказывать генералов, а не рядовых.