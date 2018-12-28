На Украине обнаружены четыре ядерных фугаса

28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Российская армия при гипотетическом вторжении на территорию Украины может рассчитывать на лояльность населения Левобережья.

Об этом пишет “Независимая газета”, предложившая посмотреть, чем президент Украины Петр Порошенко «собирается остановить «российскую агрессию».

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В публикации отмечается, что все, чем располагает Украина, “это плохо обученная и столь же плохо вооруженная пехота, несколько сотен старых танков и допотопная артиллерия”.

В то же время издание указывает, что подсчет украинских сухопутных сил не дает истинного представления о том, как могут развиваться события русско-украинской войны.

“Во-первых, не стоит забывать о четырех атомных электростанциях: Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Они и в мирное время представляют из себя серьезную опасность, поскольку украинцы допускают нарушения в технологии их эксплуатации. А в военное время это, по сути, четыре ядерных фугаса большой поражающей мощности.

Во-вторых, при вторжении российское командование может рассчитывать на лояльность населения только Левобережной Украины, а также южных областей (Одесской, Николаевской и Херсонской). Население большой части правого берега, особенно северо-запада страны, наверняка будет партизанить. В-третьих, допустим, Россия захватила Украину, следом возникнет вопрос, что делать с разрушенной страной, у Москвы нет ресурсов для ее восстановления. И наконец, четвертое Западу все равно, кто затеет войну, агрессором будет объявлена именно Москва, а это обеспечит надежную изоляцию России на долгую перспективу”, – резюмирует “НГ”.

Как сообщал “ПолитНавигатор, через пять – десять лет на Украине начнутся массово закрываться атомные электростанции.