Украина остается без мостов, трубопроводов и АЭС

19.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Через пять – десять лет на Украине массово начнутся закрываться атомные электростанции.

Об этом на своей странице в Facebook пишет харьковский журналист Алексей Романов.

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Он обращает внимание, что на Украине 15 действующих атомных реакторов, обеспечивающих более 50 процентов электроэнергии.

“Из них 10 реакторов УЖЕ отслужили проектный срок эксплуатации. Сроки их эксплуатации чуть продлили за счет капремонтов. У большинства остальных проектные сроки эксплуатации заканчиваются в течение двух лет. Вот ссылка. Через 5-10 лет начнут массово заканчиваться продленные сроки эксплуатации реакторов. Их просто нельзя будет эксплуатировать. И их выключат”, – предупреждает автор.

По его словам, такая же ситуация складывается с мостами, трубопроводами и другой стратегической инфраструктуре.

“На замену ядерной энергетики ничего не предусмотрено. Ремонты и строительство мостов и трубопроводов – не предусмотрены. И они не могут ВООБЩЕ реализоваться при текущей стоимости длинных кредитов. 18 % годовых ставки НБУ – это 25-30 % для экономики. Под такой процент может “отбиться” только быстрая продажа наркотиков. А не атомный реактор”, – пишет журналист.

“Вороженьки” Украины не сгинут, как роса на солнце, как поется в украинском гимне, а просто подождут 5-10 лет, – резюмирует Романов. – А потом просто придут возьмут все, что еще не взяли. Кроме томоса, конечно. Потому что он им на хрен не нужен. Или не придут. Потому что брать будет уже вообще нечего.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские атомщики в ужасе ждут самой страшной санкции России.

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