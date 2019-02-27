На Украине отдал концы известный майданщик

27.02.2019, Тернополь, Владимир Гладков

В Тернополе в возрасте 78 лет скончался от тяжелой болезни активист Майдана Иван Мандрык, имевший прозвище «Дед Майдан».

Об этом сообщает местный телеканал «Т1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам издания, Иван Мандрык был на площадях Тернополя и Киева с самого начала массовых протестов, где носил воду и рубил дрова.

«На тернопольском Майдане был до 3 января 2015 года, а дальше поехал в Киев. Жил в тернопольской палатке, в Тернополь ездил, чтобы переодеться, заехать на рынок, купить мясных обрезков 18-20 килограммов и завезти в Киев. Большую половину пенсии тратил на Майдан. 18 февраля во время расстрелов получил ранения, к счастью, пуля остановилась в бронежилете», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский композитор Владимир Быстряков, опираясь на показания очевидцев, рассказал, что боевиков Евромайдана отправляли под пули снайперов его же организаторы.