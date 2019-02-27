//exit;
27.02.2019, Тернополь, Владимир Гладков
 
Галичина, Политика, Украина
Просмотров:

На Украине отдал концы известный майданщик

В Тернополе в возрасте 78 лет скончался от тяжелой болезни активист Майдана Иван Мандрык, имевший прозвище «Дед Майдан».

Об этом сообщает местный телеканал «Т1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам издания, Иван Мандрык был на площадях Тернополя и Киева с самого начала массовых протестов, где носил воду и рубил дрова.

«На тернопольском Майдане был до 3 января 2015 года, а дальше поехал в Киев. Жил в тернопольской палатке, в Тернополь ездил, чтобы переодеться, заехать на рынок, купить мясных обрезков 18-20 килограммов и завезти в Киев. Большую половину пенсии тратил на Майдан. 18 февраля во время расстрелов получил ранения, к счастью, пуля остановилась в бронежилете», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский композитор Владимир Быстряков, опираясь на показания очевидцев, рассказал, что боевиков Евромайдана отправляли под пули снайперов его же организаторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть