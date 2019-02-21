На украинском ТВ озвучены сенсационные данные о расстрелах на Майдане

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Боевиков Евромайдана отправляли под пули снайперов его же организаторы. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне рассказывали очевидцы, как это все было, у меня там было очень много знакомых. Один из них рассказывал, он живет в Батурине, и приехал в Киев на 40 дней памяти погибших. Я ему говорю: «Андрюша, расскажи, как было дело, как людей стреляли». Он рассказал, что элементарно – идет сотник, сидит парень и что-то себе чистит, а тот говорит: «Чего сидишь? Беги, наступай!». Тот бежит по той самой «тропе смерти» мимо гостиницы «Украина», его там хлопают, а сотник идет дальше: «Беги, наступай».

Их загоняли под пули. Точнее назвать их не «героями небесной сотни», а «жертвами небесной сотни», – отметил выступающий.

Он полагает, что нынешний украинский президент Петр Порошенко якобы не виноват в расстреле майдана, так на то время он еще не входил в число главарей переворота.

«Есть одна маленькая деталь. Во всех этих делах расстрелов на майдане не замешан Порошенко. Это моя глубокая уверенность, потому что он тогда еще не был при власти. Были другие люди, которые принимали решения, и которые спихнули потом все это на Януковича и сотрудников МВД», – резюмировал Быстряков.

Напомним, ранее киевский журналист и блогер Владимир Бойко рассказал, что глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок и экс-министр обороны Анатолий Гриценко пытались свернуть Майдан в 2014 году за вознаграждение от администрации президента Украины.