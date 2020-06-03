03.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Политика, Происшествия, Украина
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На Украине отказываются говорить правду о расстрелянных нацгвардейцах


Владелец пруда в Житомирской области, который убил из охотничьего ружья нескольких нацгвардейцев, сделал это из-за угроз в его адрес.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта и связи, депутат ВР IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас отказываются говорить правду про события в Житомире. Я говорю как опытный охотник: опытный охотник никогда не поднимет оружие просто так. То, что там угрожали и ножом и вроде бы стрельба, и эти угрозы были в тот же день, когда он понес заявление, а не так, как рассказывает господин Геращенко.

Надо понимать – у человека погиб ребенок от прежнего брака, ему говорят «мы сейчас перетрахаем всю твою семью, иди забирай заявление» и начинают прыгать на него с ножом, человек защищается.

[Глава департамента коммуникаций МВД Украины] Шевченко говорит: «Мы жестко ведем политику в отношении распространения легального оружия». А то, что 9 миллионов единиц нелегального на руках? Или преступники часто работают с легальными стволами, которые отстреляны и гильзы лежат в картотеке? Почему мы врем?», – сказал Червоненко.

22 мая Анатолия Захаренко, арендатор пруда около села Новоселица Попельнянского района Житомирской области расстрелял семь человек, которые отдыхали на берегу. Большинство убитых были действующими служащими Нацгвардии. Как сообщил на своей странице в Фейсбук замминистра МВД Украины Антон Геращенко, убийства были совершены «почве внезапно возникших резких неприязненных отношений», а убийца находился в нетрезвом состоянии.

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