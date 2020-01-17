На Украине перестанут принимать на работу за русскую фамилию

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Принятие в Верховной раде окончательного варианта закона об образовании, предусматривающего закрытие русских школ, – очередной этап насильственной украинизации, вслед за которым последуют новые этапы дискриминации вплоть до отказа принимать на работу за русскую фамилию.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал киевский политолог Сергей Белашко.

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«Украинская языковая политика – это дискриминация чистой воды, даже сегрегация. Есть язык номер один, есть языки номер два и языки третьего сорта, которые даже за языки не считаются и должны вытесняться с территории Украины. Это, кстати, касается не только русских, но и, например, азербайджанцев, армян и пр.

Такая политика напоминает апартеид, который был в Южной Африке, только там сегрегация проходила не по языковому принципу, а по цвету кожи – белые, цветные и черные. Белые имели все права, цветные – часть прав, с оговорками, черные вообще не считались за людей. Чем это закончилось – хорошо известно. Маятник качнулся в обратную сторону, черные начали дискриминировать белых.

Дискриминация имеет ту особенность, что она не останавливается на чем-то одном, например, все учат украинский во всех школах, все довольны, и всё. Нет, надо запретить русский – сначала преподавание на русском, потом – преподавание русского. Затем будут фильтровать при приеме на работу (это уже происходит, но неофициально, вне публичного пространства). Не будут брать на какие-то должности людей русского происхождения, рожденных в России, с русскими фамилиями и т.д.

На что направлен закон о рекламе? На дискриминацию русских производителей, русских продавцов и русских потребителей. И она имеет конкретное материальное выражение – товар или услуга, которые рекламируются на неродном для человека языке, имеют совершенно другой уровень доверия и мотивации на покупку. Те русские производители и продавцы, которые для коммуникации с русским потребителями вынуждены использовать неродной язык, просто теряют на всем этом.

Утверждается не просто язык, утверждаются люди, которые породистые, чистокровные и пр. За счет людей, которые имеют неправильное происхождение, неправильные фамилии, говорят на неправильном языке, ходят в неправильную церковь и т.д.

Любая дискриминация имеет системный характер. В Германии 1930-х тоже начиналось с того, что были евреи-патриоты, в том числе были еврейские фашистские отряды, которые сотрудничали с национал-социалистами. Но в итоге их тоже отправили в газовые камеры, только позже, чем евреев-либералов и социалистов.

То же было с белыми фермерами Зимбабве, которые поддерживали независимость Южной Родезии, последней большой британской колонии. А затем их начали подвергать дискриминации, а затем у них просто отобрали землю. Сначала им тоже говорили, что «мы все граждане свободной страны Зимбабве» и пр. Но дискриминация происходит потому, что всего на всех не хватает, потому что всего мало, а всех много. И оказалось, что в Зимбабве есть очень много борцов за независимость, которых после обретения независимости становилось все больше. Работать они не хотели, хотели «скакаты и пышатыся».

Это классическая история, то же было с Украиной, Латвией и пр. Как сказал один из руководителей латышской партии «Союз Отечества», «мы запретили русский язык не для того, чтобы русские учили наш язык и получали равные с нами права и возможности». Но среди русских и в Латвии, и в Украине, слишком много полезных идиотов, людей, которые надеются, что онм станут если не латышами, то, по крайней мере, какими-то полноценными «латвийцами». Или «политическими украинцами», которые, если одели вышиванку и покричали «Слава Украине», то тоже могут претендовать на раздел пирога. Но пирог-то все меньше и меньше, а аппетиты все больше. И если сегодня «политическому украинцу» хлопают по плечу и говорят что он молодец, то завтра ему скажут «а давай-ка за поребрик». И будут по-своему правы.

Посмотрите на Латвию, на пример Нила Ушакова, который стал Нильсом Ушакоусом, но это ни разу не помогло. Как только дошла очередь до него, его вышвырнули с поста мэра Риги, притянули за уши какие-то обвинения в коррупции и т.д. То же самое произошло с мэром Вентспилса. Он даже был «титульный», коренной, но слишком пророссийский. В какой-то момент его просто отлучили от порта и начал кошматить его бизнес – со спецслужбами, прослушкой, обысками, маски-шоу и прочее»