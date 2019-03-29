На Украине попытаются сорвать второй тур

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешний украинский режим не готов к поражению на предстоящих выборах президента.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института стратегических исследований “Новая Украина”Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае если во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, как вероятность, высока вероятность того, что, несмотря на возможные какие-то гражданские акции и протесты, основной угрозой будет не это. Самой большой угрозой может оказаться не протест, а попытка реванша и подрыва самой избирательной кампании со стороны нынешней власти. Вот я бы это поставил на первое место.

Потому что огромные траты, которые делает режим на эти выборы и неготовность к поражению может мотивировать на самые неожиданные действия. Единственный ход, который может спасти ситуацию – это срыв выборов. Поэтому угроза в случае такой пары во втором туре – это не напряжение, не протесты, а попытка сорвать кампанию, заморозить её», – сказал Ермолаев.