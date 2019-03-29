Выборы
//exit;
29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

На Украине попытаются сорвать второй тур

Нынешний украинский режим не готов к поражению на предстоящих выборах президента.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института стратегических исследований “Новая Украина”Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В случае если во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, как вероятность, высока вероятность того, что, несмотря на возможные какие-то гражданские акции и протесты, основной угрозой будет не это. Самой большой угрозой может оказаться не протест, а попытка реванша и подрыва самой избирательной кампании со стороны нынешней власти. Вот я бы это поставил на первое место.

Потому что огромные траты, которые делает режим на эти выборы и неготовность к поражению может мотивировать на самые неожиданные действия. Единственный ход, который может спасти ситуацию – это срыв выборов. Поэтому угроза в случае такой пары во втором туре – это не напряжение, не протесты, а попытка сорвать кампанию, заморозить её», – сказал Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть