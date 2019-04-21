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21.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Выборы, Политика, Украина
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На Украине после выборов хотят возродить подразделения СС

Ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не хотят признавать гитлеровскую дивизию СС «Галичина», а потому ее придется создавать заново.

Об этом в социальной сети пишет депутат ВР прошлого созыва от ВО «Свобода», экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин.

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«Поскольку ни один из кандидатов в президенты не поддерживает признание дивизии «Галичина», придется нам скоро эту дивизию создавать заново», – написал Михальчишин.

На этот пост обратил внимание в своем блоге глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Это яркий пример пропаганды нацизма – воссоздать в Украине нацистскую дивизию СС, состоявшую из присягавших Гитлеру коллаборантов, разбитую в первом же бою Советской армией и осужденную, как и все войска СС, Нюрнбергским трибуналом.
Дикое надругательство над памятью миллионов украинцев всех национальностей – воинов и мирных жителей – погибших от рук нацистов. Гитлера давно нет, а дело его живет», – возмутился Долинский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Михальчишин поддержал инициативу загнать в концлагеря украинцев с русскими фамилиями.

Также мы писали, что в киевской гимназии № 315 проходят уроки воинской доблести, на которых героизируется гитлеровское формирование – дивизия СС “Галичина”.

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