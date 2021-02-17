На Украине приговорили освобождённого Мехти Логунова к ещё 12 годам заключения

17.02.2021, Харьков, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Верховный Суд Украины приговорил бывшего украинского политзаключённого Мехти Логунова, ранее освобождённого по обмену, к 12 годам лишения свободы за совершение «государственной измены».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что Мехти Логунов якобы является организатором агентурной сети российской военной разведки.

«Летом 2017 года контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора.

Правоохранители задержали агента при попытке получения тайных сведений от работника Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», – говорится в сообщении.

Также в Службе Безопасности Украины сообщили, что во время обысков в доме Мехти Логунова были «найдены» носители информации, якобы подтверждающие его работу на российские спецслужбы.

«Сотрудники СБУ установили, что куратор группы находился в российском Белгороде. Украинская спецслужба зафиксировала неоднократные визиты» вожака группы в Россию для получения заданий.

Во время обысков по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. У осужденного также обнаружено четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа. Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

Сотрудники СБУ также нашли у одного из членов агентурно-боевой группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий. Правоохранители изъяли из схрона два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку», – добавили в ведомстве.

Отметим, в прошлом году, когда Мехти Логунова освободили по обмену, ему было 85 лет. Таким образом, он является старейшим политзаключённым на Украине. И в случае, если Киеву удастся привести новый приговор в исполнение, он, скорее всего, до его окончания не доживёт и скончается в тюрьме. Также, согласно Минским соглашениям, Украина не имеет права судить людей, освобождённых по обмену.

Напомним, недавно Мехти Логунов сообщал, что находящийся в украинском плену гражданин РФ Николай Зверев подвергается пыткам и избиениям, в результате чего на данный момент его жизнь находится в опасности.