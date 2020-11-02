На Украине продолжается деградация государственности

02.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украина разгорается очередной политический кризис, связанный с решением Конституционного суда, признавшего незаконными ряд аспектов деятельности созданных под патронатом Запада антикоррупционных органов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект о роспуске КС.

«Вердикт КСУ вызвал возмущение на грани истерики у послов стран G7 и прозападного лобби на Украине: Зеленского прямым текстом шантажировали отлучением от кредитов МВФ, а также отменой безвизового режима. И тот бросился исправлять ситуацию: кроме законопроекта о роспуске КСУ – априори неконституционного – на судей начали давить правоохранительные органы, а митинговать к зданию суда вышли союзные с недавних пор Зеленскому радикалы и неонацисты», – объясняет издание мотивы президента.

Также в статье объясняется причина столь острой реакции западных посольств, под патронатом которых на Украине построили независимую от местных властей структуры борьбы с коррупцией.

«Проще говоря, «западные партнеры» монополизировали и институализировали украинскую коррупцию, получив самый действенный рычаг управления местной элитой: кому можно воровать на Украине, теперь решают в посольстве США. Своим решением КСУ выбил ключи управления всей системой из рук иностранцев, «национализировав» коррупцию», – пишет газета.

Пока, отмечается в публикации, разрешение конфликта отложено, по крайней мере до определения имени президента США, но офис Зеленского продолжает сбор депутатских голосов за законопроект о роспуске КСУ.

«Однако большинство – даже обычное, в 226 мандатов, не говоря о конституционном, как сообщают СМИ, еще не сформировано. Тем временем противники этого импульсивного решения разъясняют юристу по образованию Зеленскому принцип разделения властей, напоминают, что решения КСУ никак отменить нельзя, что роспуск суда не предусмотрен основным законом и означает узурпацию власти с импичментом и уголовной ответственностью в перспективе. Иными словами, это история не о конституции, а о внешнем управлении и продолжающейся деградации государственности на Украине, самым ярким символом которой сегодня стал ее президент», – резюмирует «РГ».

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