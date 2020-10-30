Попытка ослабить удавку Запада обернулась штурмом Конституционного суда в Киеве

30.10.2020, Киев, Александр Буров

Сегодня толпа радикалов и грантососов, подстрекаемых офисом Зеленского, бесчинствовала у здания Конституционного суда Украины. Сыр-бор разгорелся из-за вынесенного накануне решения о несоответствии Конституции положений антикоррупционного закона. В свое время принятие этого закона было навязано Западом как инструмент, чтобы держать киевскую элитку за фаберже – при помощи угрозы уголовного преследования за вранье в декларациях о доходах. Под жесткий контроль попадали и сами судьи – их можно было кошмарить силами созданных по настоянию посольства США «антикоррупционных структур» и склонять к вынесению нужных решений.

Однако – это лишь одна из причин, почему вдруг теперь Конституционный суд моментально стал для Зе-офиса и соросовского сообщества символом ганьбы и зрады. Решение по антикоррупционному закону стало лишь поводом, удобным моментом для широкомасштабной атаки на судей. Выясняется, что нынешний состав КС готовил куда более громкие вердикты – например, по «земельному закону», открывающему путь для продажи черноземов Украины транснациональным корпорациям. А ведь на рассмотрении в КС не только представление парламентской фракции Тимошенко об отмене земельной реформы, но и оппозиционное представление об отмене дискриминационных языковых законов…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что информбюро всего украинского «соросятника» со сводками с антиКСУшных фронтов стал блог близкого к посольству США экс-депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Сообщения на канале Лещенко по теме КСУ давались обстоятельней, чем в ленте любого информагентства. Это было показателем того, насколько серьезно взволновались украинская «гвардия Сороса» и ее содержатели. Решение Конституционного суда было для них… как серпом по причиндалам. Правда, было такое ощущение, что штаб «всенародной борьбы» с КСУ находится где-то в другом часовом поясе, с разницей с Киевом в шесть часов, а вот диспетчер ее сидит прямо здесь.

В ход пошел даже такой железный аргумент – в СМИ было вброшено предупреждение посольства Украины при ЕС: решение Конституционного суда может привести к отмене безвиза.

А что же Владимир Зеленский? Динамика выполнения Зе-президентом пожеланий западных кураторов — просто на загляденье. В Киеве экстренно собран Совбез. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий вызван на допрос созданным американцами Госбюро расследований на 2 ноября. Сам Зеленский вносит в Раду законопроект, где предлагает прекратить полномочия судей КС и признать решение суда об отмене электронного декларирования «ничтожным».

«Это историческое решение (Зеленского), которое имеет шанс сорвать план Кремля и Коломойского оторвать Украину от Западного Мира. Медведчук, и Коломойский со своей шоблой точно попытаются сорвать этот законопроект», – объявил «борец с коррупцией» грантолиз Виталий Шабунин, которого уличали в интимной связи с послом США небезызвестной Кристиной Квин.

Однако подобная реакция Зеленского абсолютно незаконна, обращает внимание одесский журналист Юрий Ткачев. «Есть решение Конституционного суда. Его надо выполнять. Иная форма реагирования на решение Конституционного суда законодательством не предусмотрена. Процедура его отмены – тоже», – напоминает Ткачев.

Председатель КСУ Тупицкий в свою очередь собрал брифинг.

«Тут ставится вопрос, чтоб состав (КС) уничтожить. Кому-то он неугоден? Наверное. Использовали провокационную ситуацию, которая сложилась с антикоррупционным законодательством? Потому что «земля» б не прошла. «Земля» б не прошла… А она на рассмотрении в Конституционном суде. И другие вопросы на рассмотрении в Конституционном суде. Я вам рекомендую запрос сделать в Конституционный суд, какие дела КС рассмотрел. Вы посмотрите на их скандальность. И подумаете, почему терпение у власти лопнуло. А еще посмотрите, какие дела есть в производстве у Конституционного суда. И как не хочется, чтоб они были рассмотрены Конституционным судом! Потому что в СНБО говорят: «Неизвестно, что дальше ждать от КСУ». Я задаю себе вопрос: «А должно быть известно?!» Кому должно быть известно, что ожидать завтра от Конституционного суда?!» – сказал Тупицкий.

Тупицкий прозрачно намекает на желание власти отформатировать Конституционный суд до удобного состава, которым можно будет управлять в ручном режиме.

Пока шел брифинг, под зданием суда толпа штурмовиков забрасывала КС то дымовыми шашками, то презервативами. Крышуемый СБУ нацист-убийца Сергей Стерненко намекал на то, что КС можно распустить после смерти кого-то из судей.

Самое умилительное — толпа радикалов, которых президент вроде бы снарядил к зданию Конституционного суда, чтоб чморить судей, — кричала: «Зелю гэть!» То есть, Зелю долой.

Курите айкос дальше, Владимир Александрович. Вкурил рекомендации Запада — ну и ладно. В Багдаде всё спокойно…

Конфликт вокруг КС, всего скорее, обернётся договорняком между сторонами конфликта. Это дает понять в своем блоге экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, обращающий внимание на осторожное выступление главы Конституционного суда перед прессой.

«Страшно Тупицкому. Боится. Поэтому не сказал правду о люстрационном деле, как и о деле об амнистии участников Майдана, как и о деле о судебной реформе. Зато предложил Зеленскому встретиться и организовать совместную плодотворную работу. А ещё предложил Разумкову взаимовыгодное сотрудничество. И журналистам тоже. В интересах народа, понятное дело. В этом — весь Тупицкий. В этом — весь Конституционный суд. В этом вся нынешняя украинская власть», – поясняет Кузьмин.