На Украине происходит геноцид детей-инвалидов

13.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине с 2017 года массово закрывают специальные учебные заведения, из-за чего дети инвалиды оказываются вынуждены либо ехать учиться в другие области, либо сидеть дома.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил депутат от «Слуги народа» Павел Сушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Который год, начиная с 2017 года, на Украине происходит геноцид детей с инвалидностью. Выездное заседание ВСК по расследованию нарушений прав детей в Прикарпатье ещё раз это подтвердило.

Ивано-Франковская область является лидером на Украине по ликвидации специальных и санаторных школ, которая происходит в ходе выполнения стратегии деинституализации. Вдумайтесь – только на протяжении двух последних лет в Прикарпатье закрыто шесть специальных и две санаторных школы. Большинство из них находятся в отдалённых горных районах», – сказал он.

Депутат добавил, что многие дети-инвалиды лишились возможности учиться в спецшколах – и такая ситуация происходит во многих областях.

«А что с детьми, которые там учились? Это местных чиновников уже не интересовало. Следственная комиссия выяснила, что часть детей была вынуждена ехать на обучение ещё дальше от дома, даже в другие области, где специальные школы ещё не закрыты. Некоторые учатся дома индивидуально, что никак не способствует социализации детей с инвалидностью.

Не замечают чиновники и то, что в области каждый год растёт количество детей с особыми образовательными потребностями школьного возраста, которое вообще не охвачено обучением. Аналогичная ситуация со школами сложилась и в Закарпатье», – добавил депутат.

Он добавил, что, по мнению местных чиновников, дети-инвалиды должны учиться в обычных школах рядом с домом.